Continental : Invest Securities ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Continental avec un objectif de cours ajusté de 147 à 144 euros, au lendemain d'une publication 2020 en ligne avec les attentes mais avec un dernier trimestre 'assez décevant en termes de marge d'EBITA'.



'Surtout le discours de prudence et les guidances 2021, spécifiquement sur la branche auto, nous conduisent à ajuster notre BNA 2021 de -13% même si nous relevons légèrement notre BNA 2022 de +2,5%', pointe l'analyste.



'Il semble que la trajectoire du redressement soit tout au plus décalée et non remise en cause. Le spin-off de Vitesco se fera fin 2021', juge-t-il cependant, notant que son nouvel objectif de cours 'procure un point d'entrée avec un potentiel de +22%'.



