Continental : Invest Securities abaisse son objectif

(CercleFinance.com) - L'analyste indique que le groupe a publié des résultats préliminaires sur le 3ème trimestre 2021 et abaissé ses guidances 2021; ceci sans impact sur le cours qui a clôturé en hausse (+0,45%).



' Cet avertissement nous donne l'occasion de revoir nos prévisions dans le nouveau périmètre post déconsolidation de Vitesco. Nos BNA 2021/22/23e sont sensiblement revus de -23,7%/-29,2%/-15,9% ' indique Invest Securities.



Son objectif de cours, ajusté post ' spin-off ' Vitesco, recule à 114E contre 128,2E, soit un potentiel préservé de +16%.



' Le titre affiche une performance relative décevante (-22,9%) mais en voie de redressement (+6% sur 1 mois) ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities réitère son opinion à l'achat sur la valeur.



Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.