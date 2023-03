Continental : Invest Securities abaisse son conseil

(CercleFinance.com) - Invest Securities abaisse son conseil sur le titre Continental, passant de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours réduit de 86 à 84 euros, alors que le T4 ressort 'juste satisfaisant', estime le bureau d'analyses.



'Les guidances 2023 sont favorables dans un contexte ' relaxé ' avec des guidances de marges plus élevées que les attentes dans l'Auto, aidée par une croissance supérieure à +7% et par le redressement de ContiTech', rapporte l'analyste.



Invest Securities ajoute que ses BNA 22/23/24, 'déjà optimistes', sont revus respectivement de -15,5%/-6%/-7,2% traduisant une croissance des BNA 2023/24 de +28,4%/+18,3% reflet du redressement dans l'Auto et chez Contitech, mais avec des charges financières relevées.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.