Continental : Invest Securities abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Continental, malgré un objectif de cours abaissé de 88 à 80 euros, au lendemain de la publication des résultats semestriels définitifs du pneumaticien et équipementier automobile allemand.



'Le deuxième trimestre a vu les marges se réduire non seulement dans la branche auto, mais aussi dans les activités pneus et chez Contitech avec, pour la première fois depuis de nombreux trimestres, un FCF nettement négatif', note l'analyste.



Pour autant, il souligne que les guidances sont maintenues sur 2022 avec un rebond attendu de la production auto mondiale et un discours qui 'se veut rassurant, voire confiant sur la seconde partie de l'année même si les vents contraires menacent encore'.



