Continental : Invest Securities à achat, réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Continental tout en abaissant son objectif de cours de 118 à 108 euros, dans le sillage d'estimations de BNA 2022/23 revues de -20,1%/-27,4% pour le pneumaticien et équipementier automobile allemand.



'Dans le contexte particulièrement volatile depuis fin février, le groupe a publié des résultats préliminaires 2021 en ligne sauf nettement au-dessus des attentes sur le résultat net et le dividende', note l'analyste, ajoutant que les guidances 2022 n'ont pas été suspendues.



Selon le bureau d'études, la capitulation du titre semble avoir pris fin mardi à 61 euros, niveau déjà touché lors de la crise Covid au premier trimestre 2020, et son rebond (+6%) 'est insuffisant au regard du profil résilient du groupe, mal intégré à ce stade'.



