Continental : BofA a relevé son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - BofA a relevé son conseil sur le fabricant allemand de pièces automobiles de neutre à achat. BofA - qui a relevé son objectif de cours de 126 euros à 150 euros - s'attend à un retour aux niveaux de la marge d'EBIT et du cours de l'action d'avant la crise.



Les analystes de la BofA indiquent dans une note que les résultats du quatrième trimestre pourraient 'surprendre positivement' puisque la production automobile est restée forte à la fin de l'année dernière, tant en Allemagne qu'en Europe.



'Nous nous attendons à ce que Continental continue à ' dépasser ' ses prévisions après l'année 2020', indique l'analyste.



