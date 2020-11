Continental : Barclays a relevé son conseil

(CercleFinance.com) - Barclays a relevé sa recommandation à 'pondérer en ligne'. Selon le bureau d'analyses, les résultats du troisième trimestre de Continental montrent que la société profite 'd'une relance de son activité'.



' Grâce à la reprise des volumes et à la discipline des coûts à tous les niveaux, une performance plus faible des technologies automobiles (AT) (...) a été plus que compensée par un retour impressionnant du niveau de marge dans le caoutchouc (...), un niveau qui n'a pas été vu depuis fin 2017 ', ont déclaré les analystes de Barclays.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.