Constellation Brands : Jefferies reste à achat

(CercleFinance.com) - Tout en abaissant son objectif de cours de 315 à 310 dollars, Jefferies réaffirme son conseil 'achat' sur Constellation Brands, pour lequel il attend à un dépassement des attentes et un relèvement d'objectifs lors de ses résultats trimestriels prévus ce jeudi.



'La forte dynamique commerciale de la bière, les données Nielsen, les commentaires optimistes de la direction et un consensus prudent sur le taux de marge brute pour le trimestre sont les principaux moteurs de la hausse potentielle', juge le broker.



A long terme, Jefferies met en avant comme atouts du dossier, une exposition à des tendances démographiques favorables, un caractère défensif dans une macroéconomie incertaine, une concentration sur les Etats-Unis et une sous-valorisation de l'action.



