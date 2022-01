Constellation Brands : Jefferies remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Constellation Brands tout en remontant son objectif de cours de 305 à 316 dollars dans le sillage de ses estimations 2022-24, voyant encore du potentiel de progression pour le titre du groupe de boissons alcoolisées.



A l'approche des résultats de troisième trimestre comptable à paraitre jeudi prochain, le broker reconnait que l'action a rebondi récemment grâce à la rotation sectorielle, aux données Nielsen et à l'atténuation des pressions sur la chaîne d'approvisionnement.



Jefferies la considère toutefois toujours comme son action de croissance à grande capitalisation préférée, mettant en avant une valorisation attrayante avec un ratio VE/EBITDA (hors Canopy Growth) de 16,5 fois contre 25-28 fois pour les comparables de croissance.



