Conagra : Credit Suisse relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Conagra Brands, Credit Suisse relève son objectif de cours de 35 à 40 dollars dans le sillage d'estimations de BPA rehaussées pour les exercices 2023 et 2024, à respectivement 2,71 et 2,88 dollars.



'Conagra a publié un deuxième trimestre solide et relevé ses objectifs pour l'année de 9%, bien au-dessus de nos attentes', souligne le broker, qui met aussi en avant un discours 'assez convaincant' de la direction du groupe agroalimentaire.



'Toutefois, comme on a pu l'observer avec la réaction relativement tiède de l'action en Bourse, le marché avait déjà intégré l'essentiel de cette bonne nouvelle', pointe cependant Credit Suisse dans le résumé de sa note.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

