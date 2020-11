Compass : UBS a abaissé son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - La banque d'investissement UBS a baissé ce matin sa recommandation sur Compass. L'analyste a dégradé le titre de 'achat' à 'neutre' et a baissé son objectif de cours de 1 435 pence à 1 420 pence.



'Le positionnement de Compass en tant que meilleur opérateur de sa catégorie dans la restauration collective signifie qu'il est bien placé pour une reprise post-pandémique', a déclaré UBS dans une note de recherche.



Cependant, les données des principaux marchés se sont récemment détériorées, a souligné UBS, reflétant une reprise plus lente que prévue des volumes en 2021, a rajouté le bureau d'analyses.



