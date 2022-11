Compass : Oddo rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa recommandation 'neutre' sur Compass, avec un objectif de cours relevé de 1830 à 1870 pence, à la suite du relèvement de ses attentes pour le groupe britannique de services de restauration consécutif à ses résultats annuels.



Le bureau d'études met en avant un 'profil de best-in-class, avec une croissance organique et des marges significativement supérieures à celles de ses concurrents', ainsi qu'une 'situation financière très solide (DN/EBITDA à 1,3 fois à fin 2022)'.



Oddo note cependant que ces aspects positifs s'inscrivent 'dans un contexte de valorisation élevée en relatif par rapport au secteur à un ratio VE/EBIT 2023 de 15,8 fois, reflétant une prime de 20% par rapport à Sodexo et proche de son multiple historique'.



