Compass : Liberum reste à conserver, remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Liberum réitère sa recommandation 'conserver' sur Compass avec un objectif de cours remonté de 1400 à 1600 pence, au lendemain de la publication de résultats de l'exercice 2020-21 'jetant les bases pour un retour aux marges d'avant Covid'.



'Le niveau record de nouvelles affaires et les nombreuses opportunités d'externalisation pour la première fois sous-tendent les perspectives de croissance structurelle à venir', estime le broker dans le résumé de sa note.



Cependant, Liberum prévient que 'les coûts de mobilisation à court terme et les pressions inflationnistes devraient peser sur la reprise de l'activité du groupe et la dynamique de ses marges dans les prochains mois'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.