Compass : Liberum augmente son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Liberum maintient sa recommandation Conserver sur le titre Compass mais revoit à la hausse son objectif de cours passé à 2010p (contre 1990p).



' Compass a terminé l'année en beauté, avec des résultats préliminaires qui se situent dans la partie supérieure du consensus ', commence l'analyste.



' La croissance organique de 37,5 % pour l'exercice 22 a été stimulée par la reprise des volumes et les augmentations de prix, ainsi que par un taux plus élevé de nouvelles affaires nettes (+7,5 % en glissement annuel) ', poursuit Liberum.



Si la performance de l'action a été impressionnante, en hausse de 23% sur la période de référence, le redressement de la marge d'exploitation a été plus lent, ' à 6,2 % pour l'exercice 22, et les prévisions pour l'année prochaine sont de ' plus de 6,5 % ' par rapport aux niveaux de 7,4 % d'avant Covid ', indique l'analyste.



' Nous revoyons les prévisions de bénéfice d'exploitation de 5% et augmentons notre objectif de cours à 2010p ' continue Liberum. Et de préciser : ' Nos prévisions tiennent compte d'une croissance organique du chiffre d'affaires pour l'exercice 23E et des marges de 6,9 %.'



