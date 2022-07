Compass : Jefferies maintient son objectif de 2000 pence

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que le troisième trimestre est supérieur aux attentes, grâce à l'accélération de la croissance organique. Suite à cette annonce, Jefferies confirme son conseil à l'achat et son objectif de 2000 pence.



' Le chiffre d'affaires atteint désormais 109% de celui de l'exercice 2019 (99% au 2ème trimestre). La marge d'EBITA du 3ème trimestre a augmenté de 40 points de base par rapport au 1er semestre 2022 pour atteindre 6,2%. La croissance nette des nouveaux contrats reste forte, à 9,1% (1er semestre 2022 : 10,3%) ' souligne Jefferies.



' Les perspectives ont été revues à la hausse, la croissance organique du chiffre d'affaires de l'exercice 2022 étant désormais attendue à 'environ 35%' contre 'environ 30%' (Jefferies 30%, consensus 30%). Les prévisions de marge d'EBITA pour l'exercice 2022 restent inchangées ' rajoute le bureau d'analyses.



