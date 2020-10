Compass : Berenberg révise à la hausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé mardi son objectif de cours sur Compass à 1 425 pence (contre 1 350 pence précédemment) tout en réitérant sa recommandation d'achat sur le titre.



Les analystes de Berenberg indiquent que Compass va devoir faire avec une trajectoire de reprise plus lente que prévue. Par conséquent, les perspectives sur les marges restent prudentes. Dans ce contexte, l'allocation de nouveaux capitaux devient cruciale, estiment-ils.



Compass a d'ailleurs levé deux milliards de livres de capitaux propres en mai afin de lutter contre le coronavirus et investir dans l'entreprise.



Les analystes de Berenberg ont déclaré que Compass dispose d'une ' solide expérience' en matière de fusions et acquisitions.

Ils estiment que 75% du capital levé sera d'ailleurs investi dans des fusions et acquisitions, justifiant ainsi la hausse de l'objectif de cours.







