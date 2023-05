Commerzbank : UBS confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Suite à la publication des résultats, UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 15,6 E.



'Le bénéfice d'exploitation du 1er trimestre de 875 millions d'euros a été de 14% supérieur au consensus et a augmenté de 61% en glissement annuel. Le bénéfice net de 580 millions d'euros a été de 21 % supérieur au consensus et en hausse de 95 % en glissement annuel' indique UBS.



'La progression est due à l'amélioration des revenus nets d'intérêts (NII)' rajoute le bureau d'analyses. Outre un bond de près de 39% de ses revenus nets d'intérêts, la banque allemande a profité d'une diminution de 3,4% de ses dépenses totales, à 1,72 milliard.



Commerzbank a confirmé ses objectifs annuels, visant ainsi notamment un bénéfice net 'bien supérieur' à celui de l'année 2022.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.