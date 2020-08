Commerzbank : Oddo reste à 'Alléger' mais remonte sa cible

(CercleFinance.com) - L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'Alléger' sur le titre Commerzbank, mais revoit à la hausse son objectif de cours.



La cible du broker passe ainsi de 3,40 à 4 euros, pour un potentiel qui reste négatif, de l'ordre de -16%.



'Nos prévisions restent construites sur le plan en vigueur mais excluent la cession de mBank. La révision en baisse pour 2021 tient à une légère hausse des coûts et des provisions. Elles sont supérieures au consensus 2021 tel qu'avant T2 2020. Compte tenu de l'horizon des restructurations, nous décalons notre base de calcul sur 2022. C'est ce qui explique pour l'essentiel le relèvement de notre OC. Il n'intègre aucune hypothèse sur les choix stratégiques du nouveau management mais prend en compte l'intégralité des charges de restructuration déjà prévues', explique Oddo BHF.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.