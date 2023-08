Commerzbank : Oddo BHF remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'neutre' sur Commerzbank avec un objectif de cours porté de 12,5 à 13,2 euros, soit un potentiel de hausse ressortant proche de celui observé en moyenne au sein de sa couverture sectorielle (environ 25%).



Si la publication trimestrielle valide l'évolution globalement rassurante de Commerzbank, l'analyste pense que 'le redressement opérationnel et l'amélioration notable du retour à l'actionnaire semblent déjà bien intégrés alors que les facteurs d'incertitude subsistent'.



'A environ 0,5 fois la BV 2022 pour un RoE attendu aux alentours de 8% en 2024, la valorisation nous apparait cohérente en l'absence de catalyseurs identifiés pour une surperformance notable par rapport au secteur à court-moyen termes', poursuit-il.



