Commerzbank : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Abaissant son objectif de cours de 8,3 à 7,8 euros, Oddo BHF réitère son opinion 'neutre' sur Commerzbank, compte tenu d'un potentiel limité de surperformance par rapport au secteur proforma des impacts potentiels de la crise.



Son analyse des effets indirects de la situation sur les performances opérationnelles de la banque allemande suggère un premier ajustement de 6% à la baisse de son objectif de cours, en attendant plus de visibilité probablement lors des trimestriels (le 12 mai).



'Notre thèse d'investissement n'est, à ce stade, pas remise en cause, reposant notamment sur une évolution du plan de transformation certes encourageante mais déjà bien pricée', indique l'analyste en charge du dossier.



