Commerzbank : Oddo à Alléger après un abandon de cession

(CercleFinance.com) - L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'Alléger' sur le titre Commerzbank, alors que le groupe a annoncé hier l'abandon de la cession de mBank.



'L'abandon du projet de cession de mBank n'est pas vraiment une surprise. Il était par ailleurs contesté par certains actionnaires. La baisse des exigences de fonds propres devrait effectivement redonner de la marge de manoeuvre à CBK. Cependant, parallèlement, 'CBK 5.0' est contesté tant pour ses objectifs (RoTE 2022 > 4%) que ses choix (redimensionnement insuffisant)', retient le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 3,40 euros, pour un potentiel de +6%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer