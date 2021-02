Commerzbank : Morgan Stanley abaisse son conseil

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a abaissé sa recommandation sur le titre Commerzbank de 'surpondérer' à ' pondérer en ligne', réduisant son prix cible de 6,10 euros à 6 euros, en indiquant qu'il est 'temps de faire une pause'.



Cette dégradation intervient alors que les actions Commerzbank ont augmenté de 30 % depuis l'annonce des changements de direction et d'environ 80 % depuis leur plus bas niveau d'il y a un an, en raison des décisions de restructuration et d'un réajustement général de la notation du secteur, a indiqué Morgan Stanley.



Après ce rallye, la banque pense que le marché va maintenant se tourner vers des actions ayant une meilleure dynamique de revenus et une plus grande marge de manoeuvre pour reprendre les opération de dividendes/rachats dans un avenir proche.



Dans une perspective à plus long terme, Morgan Stanley pense toujours que les actions ont une grande marge de manoeuvre pour être réévaluées.



