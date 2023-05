Commerzbank : AlphaValue confirme sa note d'achat

(CercleFinance.com) - AlphaValue confirme sa note d'achat sur le titre Commerzbank, avec un objectif de cours à six mois de 13 euros reflétant une hausse potentielle de plus de 30% par rapport au cours actuel.



L'analyste rapporte que si le chiffre d'affaires de Commerzbank a reculé de 4,5% au 1er trimestre, le bénéfice net a quasiment doublé (+95%) dans le même temps, à 580 millions d'euros (supérieur de 21 % au consensus de 481 ME), tandis que le résultat d'exploitation a augmenté de près de 60% à 875 millions d'euros.



Dans ce contexte, Commerzbank a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2023, 'dont un résultat net bien au-dessus de l'exercice 2022', rapporte AlphaValue.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.