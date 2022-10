Clariant : UBS réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à la vente sur le titre avec un objectif de cours de 16 CHF.



' Nous pensons que le 3ème trimestre 2022 se déroule bien grâce à la hausse des prix dans le secteur des soins de santé, mais nous considérons que le risque lié à l'EBITDA de l'exercice 2023 est élevé, car nous sommes 13% en dessous du consensus ' indique le bureau d'analyses.



Le groupe a confirmé mi-juin son ambition 2025 de générer une croissance rentable (4 à 6 %), une marge d'EBITDA du Groupe comprise entre 19 et 21 % et une conversion des flux de trésorerie disponibles d'environ 40 %. Clariant vise à améliorer ses niveaux de marge d'EBITDA du Groupe d'une année sur l'autre grâce à une solide croissance du chiffre d'affaires.



