Clariant : UBS réitère son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 17,5 francs suisses. L'analyste s'attend à une reprise cependant limitée au 2ème semestre 2023.



' Les nouvelles prévisions d'EBITDA pour l'exercice 2023 sont inférieures de 14 % au consensus. Les activités liées aux catalyseurs s'améliorent ' indique UBS.



Rappelons que Clariant a révisé vendredi dernier à la baisse ses prévisions de CA sur 2023



Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 devrait se situer entre 4,55 et 4,65 milliards de CHF (contre une estimation précédente de 5 milliards de CHF).



L'EBITDA publié pour l'exercice 2023 devrait se situer entre 650 et 700 millions de CHF (14,3 % - 15,1 % de marge d'EBITDA publiée).



