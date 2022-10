Clariant : Stifel réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation 'conserver' mais abaisse son objectif de cours de 20 à 18 francs suisses sur le titre du groupe de chimie de spécialités Clariant 'en raison d'un WACC (coût moyen pondéré du risque) plus élevé'.



'L'EBITDA du troisième trimestre devrait augmenter de +15% par rapport à l'année précédente, avec un impact limité du ralentissement macroéconomique', estime Stifel, qui remonte légèrement sa prévision d'EBITDA pour 2022 à +21% en glissement annuel.



'Clariant est la seule entreprise chimique diversifiée pour laquelle nous ne voyons pas la nécessité de réduire nos prévisions pour 2023. Nous prévoyons une baisse modeste de l'EBITDA de seulement -4% par rapport à l'année précédente', ajoute Stifel.



