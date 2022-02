Clariant : Jefferies relève sa recommandation

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Jefferies relève sa recommandation sur Clariant de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 18,20 à 23 francs suisses, dans le sillage de prévisions pour le groupe de chimie remontées de 4% par an en moyenne (à 8% au-dessus des consensus).



Dans le résumé de sa note, le broker indique avoir intégré dans son modèle l'opportunité constituée par sa technologie Sunliquid qui selon lui, en cas de succès, représente un support de valeur d'environ deux francs suisses par action.



'Ses améliorations de conversion en FCF impliquent un désendettement (pour un bilan déjà sous-endetté), ce qui suggère que des rendements accrus pour les actionnaires (dividendes spéciaux) pourraient également être envisagés', poursuit-il.



