Clariant : Jefferies n'est plus à achat

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade sa recommandation sur Clariant de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 23 à 18 francs suisses, du fait d'une réduction de ses attentes de bénéfices de 4% en moyenne, reflétant un scénario pessimiste de l'enquête comptable en cours.



'Bien qu'il reste de multiples aspects pour que Clariant surpasse en croissance ses marchés finaux à moyen terme (Sunliquid, etc.), la gouvernance d'entreprise et l'incertitude sur les finances représentent un obstacle trop grand pour être surmonté pour l'instant', juge-t-il.‎‎ ‎‎



