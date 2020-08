Clariant : Barclays dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Barclays a dégradé mercredi sa recommandation sur le groupe chimique suisse Clariant à 'pondération en ligne' contre 'surpondérer' jusqu'à présent et abaissé son objectif de cours de 20 à 17 francs suisses.



Le bureau d'études fait valoir que son opinion positive développée depuis l'an dernier reposait sur la décote affichée par le titre, qui signifiait selon lui que l'activité de plastiques et revêtements était proposée à titre 'gratuit'.



'Les investisseurs doivent désormais s'acquitter d'une prime, qui ne peut être justifiée selon nous que par l'hypothèse d'une acquisition de la société', prévient-il.



Un scénario qui pourrait certes être appelé à se produire, reconnaît Barclays, mais qui pourrait aussi ne pas se matérialiser et faire apparaître un certain nombre de risques baissiers.



'Notre sentiment est que SABIC va préférer jouer sur le long terme en demeurant le partenaire de Clariant, plutôt que de lancer un retrait obligatoire sur l'ensemble des actions du groupe', explique-t-il dans une note.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.