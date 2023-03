Citigroup : Jefferies garde son avis sur le titre

(CercleFinance.com) - Jefferies conserve son opinion Conserver et son objectif de cours à 45$ sur le titre Citigroup.



Pour le broker, ' Citi et d'autres grandes banques sont aujourd'hui dans une position relativement solide. '



' Bien que Citi soit consciente de l'environnement opérationnel plus incertain et de la volatilité actuelle, le plan stratégique global de la banque est intact, y compris sa stratégie de cession, ses priorités de croissance et ses plans de réduction des coûts ', estime l'analyste pour qui Citi reste ' attaché à son objectif d'atteindre un ROTCE de 11 % à 12 % à moyen terme '.



Pour Jefferies, Citi aura besoin ' de réductions de coûts significatives pour atteindre cet objectif '.



