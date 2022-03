Citigroup : Jefferies dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade sa recommandation sur Citigroup de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 79 à 60 dollars, revenant sur une journée investisseurs tenue par la direction de l'établissement financier.



'Ses nouveaux objectifs de ROTCE sont plus élevés (11%-12%) et plus éloignés (2024-26) que nos attentes', note le broker, dont les estimations de BPA 2022/23 mises à jour se placent bien en dessous des consensus à 6,80 /7,00 dollars, respectivement.



'Alors que la valorisation a glissé à environ 70% de la TBV (valeur comptable tangible) et à huit fois nos BPA révisés, des révisions négatives et l'incertitude mondiale pourraient limiter le potentiel de hausse', prévient-il en outre.



