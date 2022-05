Citigroup : Credit Suisse dégrade son opinion

(CercleFinance.com) - Credit Suisse dégrade son opinion sur Citigroup de 'surperformance' à 'neutre' après une hausse de l'ordre de 15% du cours de Bourse depuis ses plus bas récents, hausse qui a ramené le titre de la banque non loin de son objectif de cours de 58 dollars.



'Une surperformance durable du cours de Bourse repose sur des preuves tangibles à la fois d'une amélioration des perspectives de ROTE et d'un potentiel de ROTE compétitif', juge le broker, qui laisse ses estimations de BPA inchangées pour les exercices 2022 à 2024.



Credit Suisse voit pour le titre du potentiel d'évolution limité à la baisse, du fait d'une valorisation proche de ses plus bas cycliques précédents, mais aussi à la hausse, au vu du 'long chemin qu'il reste à parcourir dans le processus de transformation de Citi'.



