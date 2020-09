Cintas : Jefferies relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies renouvelle sa recommandation d'achat et relève son objectif de cours à 365 dollars, contre 352 précédemment. Le broker souligne que si le CA baisse de 3,6% au 1er trimestre, le recul est bien plus modéré que prévu (-6,8%). De la même manière la marge opérationnelle (20%) est plus élevée que les prévisions.



Selon l'analyse de Jefferies, Cintas a la capacité de maintenir des niveaux de stocks et de vente qui lui permettront de gagner des parts de marché sur la concurrence.



