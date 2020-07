Centrica : Jefferies relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Jefferies relève sa recommandation sur Centrica de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 29 à 60 pence, estimant que le titre du groupe énergétique britannique se traite avec une décote de 45% par rapport à son secteur.



'La cession de l'activité de Centrica aux Etats-Unis pour 2,85 milliards de livres est selon nous de type transformant et montre que la direction reprend le contrôle après une période incontrôlable', affirme le broker.



Jefferies note aussi que l'impact Covid au premier semestre s'est révélé inférieur à son attente, le conduisant à réduire de 25% son estimation de l'impact Covid pour 2020. Aussi remonte-t-il de 25% en moyenne ses attentes de BPA pour 2020 et 2021.



