Centrica : Credit Suisse rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Centrica avec un objectif de cours rehaussé de 90 à 95 pence, après une mise à jour de son modèle pour une taxe de 25% sur les bénéfices énergétiques, qui, selon lui, durera jusqu'à la fin de 2023.



Supposant une production supérieure de 3,5 TWh dans le nucléaire britannique en 2022 uniquement, le broker augmente pour Centrica son estimation de BPA pour 2022 de 4%, mais réduit celle pour 2023 de 10%.



'Nous supposons une baisse des sorties de fonds de roulement, ce qui entraîne une augmentation de notre objectif de cours. Nous croyons qu'une intervention politique défavorable sur le nucléaire peut être évitée', ajoute Credit Suisse.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.