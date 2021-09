Cellnex : Credit Suisse rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Cellnex Telecom tout en remontant son objectif de cours de 65,76 à 70 euros, après une mise à jour pour prendre en compte les résultats du deuxième trimestre et l'accord Polsat, finalisé à la mi-juillet.



Le broker anticipe pour le groupe espagnol d'infrastructures télécoms, la poursuite d'une croissance organique solide au troisième trimestre, combinée à des gains non-organiques liés à des effets de périmètre.



'Deutsche Telekom a commencé une revue stratégique de ses actifs de tours et nous pensons que le récent renforcement dans T-mobile US a accru la probabilité d'un accord avec une société de tours', ajoute-t-il, voyant Cellnex bien placé comme candidat potentiel.



