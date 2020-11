Ceconomy : Barclays dégrade son conseil

(CercleFinance.com) - Barclays dégrade son conseil de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer' sur Ceconomy, malgré un objectif de cours rehaussé de 2,60 à 3,60 euros sur le titre du distributeur allemand d'électronique grand public.



Le broker estime que 'la dynamique de résultats et la génération de FCF sont susceptibles d'être sous pression en 2020-21, du fait d'une pénétration Internet grandissante, d'un recul des ventes de services et de charges de restructuration plus élevées'.



'Nous nous attendons à ce que la structure de groupe complexe et le manque de visibilité à long terme sur les plans de succession à la direction continuent de pénaliser le sentiment des investisseurs', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

