Ceconomy : Barclays abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme son conseil 'sous-pondérer' sur Ceconomy avec un objectif de cours abaissé drastiquement de quatre à 1,6 euro, mettant en avant des 'perspectives incertaines' pour le distributeur allemand de produits électroniques, électroménagers et culturels.



'La fourchette d'objectifs bien plus large de Ceconomy n'est pas particulièrement rassurante et tend à suggérer qu'il ne dispose que de leviers limités pour atténuer les vents contraires macroéconomiques', juge le broker dans le résumé de sa note de recherche.



