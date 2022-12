Carnival : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'sous-performance ' sur Carnival avec un objectif de cours abaissé de 950 à 720 pence, dans le sillage d'un abaissement de ses estimations sur 2023 et 2024, après des résultats 2022 du croisiériste, jugés 'médiocres' par le bureau d'études.



'Le secteur reste à la peine, et n'a pas profité de la reprise de l'activité sur la saison estivale 2022, étant donné que les contraintes ont été levées bien plus tard que les autres sous-secteurs loisirs (notamment l'hôtellerie)', souligne l'analyste.



Si Oddo estime la valorisation du titre 'très faible ', le risque/reward ne lui semble pas attractif étant donné les incertitudes et le manque de visibilité sur 2023, année pour laquelle il pointe la perspective d'un ralentissement économique, voire d'une récession.



