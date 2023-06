Carnival : Jefferies relève son conseil

(CercleFinance.com) - Jefferies relève son conseil sur Carnival de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours remonté de neuf à 25 dollars, soulignant notamment les effets positifs du dernier changement à la tête du croisiériste anglo-américain.



'Après 11 mois à la tête du groupe, le nouveau CEO a procédé à des changements structurels, y compris une structure de reporting plus efficiente qui met 93% des capacités du groupe en relation directe avec lui, met ainsi en avant le broker.



'La direction a accru ses efforts de ventes et de marketing, et mis en oeuvre des stratégies publicitaires et de fidélisation des clients plus sophistiquées, qui devraient selon nous soutenir une croissance solide de la demande', ajoute-t-il.



