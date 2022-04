Carlsberg : UBS réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 1230 couronnes danoises.



L'analyste estime qu'il faut acheter quand le marché devient le plus baissier.



' Le rapport risque/rendement semble positif au 1er trimestre 2022, y compris les parts de marché par province en Chine ' indique UBS.



Rappelons que Carlsberg a annoncé mi-mars avoir suspendu ses objectifs financiers au titre de l'exercice 2022 en raison du conflit russo-ukrainien, dont le brasseur danois s'attend à subir l'impact au niveau de son activité.



