Carlsberg : UBS réitère sa note d'achat

(CercleFinance.com) - UBS reste positif et réitère sa note d'achat sur le titre avec un objectif de 1250 DKK après les résultats. UBS estime que le départ plus tôt que prévu du DG a provoqué une réaction négative.



' Nous voyons une hausse par rapport aux attentes actuelles du consensus, avec un BPA en hausse de 3% '.



La société estime que 2023 sera une autre année difficile, avec des hausses de prix des matières premières et de l'énergie qui auront un impact significatif sur le coût des ventes en 2023 et sur les frais logistiques.



Pour 2023, Carlsberg anticipe une évolution organique du résultat opérationnel de -5% à +5%.



