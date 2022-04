Carlsberg : Deutsche Bank relève à l'achat

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé mercredi sa recommandation sur le titre Carlsberg, qui passe de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 960 à 1000 couronnes danoises.



Dans une note sectorielle consacrée aux producteurs de boissons européens, l'intermédiaire évoque une 'entreprise qui s'améliore', mais dont les 'multiples de valorisation se tassent'.



'Nous continuons de penser que Carlsberg profite de trois éléments moteurs: une accélération de la croissance organique, une amélioration de sa performance opérationnelle et une meilleure utilisation de sa trésorerie', explique l'analyste dans l'étude.



Deutsche Bank juge par ailleurs que la stratégie du brasseur scandinave - consistant à s'intéresser de plus en plus à la Chine, notamment par le biais des grandes villes du pays - devrait continuer de s'avérer payante.



'En outre, l'exposition réduite à l'Europe de l'Est suite à la décision de quitter la Russie devrait améliorer le potentiel de croissance du groupe', assure-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.