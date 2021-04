Carlsberg : Credit Suisse reste à 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 1100 couronnes danoises sur Carlsberg, anticipant 'une croissance des volumes solide au premier trimestre, en partie compensée par des tendances prix/mix négatives continues'.



'A ce stade, nous ne pensons pas que les confinements prolongés présentent un risque pour les attentes du consensus, étant données la forte reprise en Asie et les mesures d'endiguement des coûts', juge le broker dans sa note sur le brasseur scandinave.



Credit Suisse prévoit ainsi pour les trois premiers mois de 2021 une croissance organique de 2,1% des revenus (dont +8,5% en volumes), et table pour l'ensemble de l'année sur une croissance organique de 12% du profit opérationnel (contre 10% en consensus).



