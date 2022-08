Carlsberg : Credit Suisse relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Carlsberg, avec un objectif de cours relevé de 1130 à 1160 DKK.



Le bureau d'analyses estime que la croissance de l'activité en Asie pourrait surprendre positivement, d'autant qu'elle sera alimentée par des investissements supplémentaires au second semestre, ce qui devrait compenser le recul de la consommation en Europe.



'Nous pensons que la société devrait à nouveau relever ses prévisions pour l'exercice 22 au cours troisième trimestre' fait savoir l'analyste, néanmoins bien conscient que le sentiment à court terme des investisseurs sera aussi guidé par les fluctuations des prix des matières premières.



Dans ce contexte, Credit Suisse anticipe une croissance organique de l'EBIT de +11% pour l'exercice 2022 et augmente son BPA 2022 de 26%.



