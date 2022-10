Carlsberg : Crédit Suisse réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse maintient sa recommandation Surperformance et son objectif de cours de 1,160 DKK sur le titre Carlsberg.



' Nous pensons qu'une dynamique des volumes au T3 en Europe et en Asie pourrait soutenir une augmentation des prévisions pour l'exercice 22 à partir d'une croissance organique de l'EBIT à un chiffre ', explique l'analyste qui note que le consensus ' est déjà à 11 % '.



Des investissements en Asie pourraient ' soutenir la hausse dans la région et compenser les risques de baisse dans le secteur de la bière en Europe ', poursuit Crédit Suisse.



Les principaux risques comprennent ' un ralentissement plus profond que prévu en Europe et une inflation plus élevée ', termine l'analyste.



