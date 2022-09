Carlsberg : Credit Suisse réitère son conseil après un CMD

(CercleFinance.com) - Carlsberg a organisé hier une journée investisseur à Copenhague. Suite à cet évènement, Credit Suisse confirme son conseil de surperformance avec un objectif de 1160 DKK.



Le bureau d'analyses estime que la croissance de l'activité en Asie pourrait surprendre positivement au second semestre de l'année 2022 ce qui devrait compenser le recul de la consommation en Europe où il attend déjà un impact sur les volumes.



' La direction est prudente quant aux perspectives d'augmentation du prix de la bière en 2023 dans un contexte de ralentissement, mais elle est optimiste quant à la poursuite de l'augmentation du prix de son propre portefeuille de produits ' rajoute Credit Suisse.



' La direction surveille de près la fixation des prix par rapport à l'inflation, et vise à ce que plus de 80% des difficultés liées à l'inflation soient compensés par la fixation des prix, le reste provenant des économies de coûts supplémentaires '.



