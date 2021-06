Carlsberg : Barclays reste à 'surpondérer', ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Carlsberg avec un objectif de cours ajusté de 1235 à 1250 couronnes danoises, malgré un abaissement de ses prévisions de l'exercice 2021 pour le brasseur danois.



'Alors que le on-trade rouvre, les restrictions en Europe durent plus longtemps que prévu, ce qui a un impact sur les volumes et le prix/mix', explique le broker, ajoutant toutefois que ceci le conduit à augmenter ses attentes pour 2022.



Barclays continue de s'attendre à une révision à la hausse des objectifs du groupe (qui sont actuellement de 5 à 10% pour la croissance de l'EBIT), bien qu'il prévoie désormais une croissance de 11,7% de l'EBIT sur l'année (au lieu 14% précédemment).



