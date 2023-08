Carlsberg : AlphaValue relève son conseil à 'accumuler'

(CercleFinance.com) - AlphaValue a annoncé mercredi avoir relevé à 'accumuler' contre 'alléger' jusqu'ici sa recommandation sur le titre Carlsberg, saluant un dossier d'investissement devenu 'plus simple' après le retrait de Russie.



Malgré une conjoncture économique jugée 'tendue', le bureau d'études dit tabler sur des volumes en hausse de 0,7% pour le brasseur danois cette année, ainsi que sur une croissance organique de 6,5% de son résultat opérationnel annuel.



Le cabinet parisien, qui ne tablait que sur une croissance de 3% précédemment, explique la révision à la hausse de ses estimations par la vigueur des prix et les réductions de coûts générées par le groupe de Copenhague.



Son objectif de cours de 1.152 couronnes fait ressortir un potentiel haussier de 15,5%.



