Campbell : Jefferies abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Campbell Soup avec un objectif de cours abaissé de 49 à 46 dollars, à l'approche de la publication par le groupe agroalimentaire de ses résultats de quatrième trimestre comptable.



Si la tendance lui semble 'impressionnante' dans les snacks, où des hausses de prix font plus que compenser des baisses de volumes, le broker voit plus de difficultés dans les repas et boissons, avec des prix qui ont ralenti et des volumes en recul selon lui d'environ 7%.



'Les volumes en repas et boissons constituent maintenant le risque, car les marques de distributeur continuent de faire pression dans la soupe, pouvant entraîner une augmentation des besoins d'activité promotionnelle', prévient-il.



